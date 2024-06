Une exposition collective d’arts plastiques, qui se poursuit lundi à la salle du Musée public national d’art moderne et contemporain "MAMO" au centre-ville d’Oran, draine de nombreux visiteurs dont notamment des amateurs de l’art visuel et des couleurs.

Cette exposition comporte 60 tableaux d’art signés par vingt artistes plasticiens amateurs et professionnels qui puisent leurs œuvres du patrimoine culturel algérien, dans des styles artistiques et esthétiques flamboyants, a-t-on appris du commissaire de cette manifestation culturelle, Senoussi Abdelalim.

Organisée par le "MAMO", cette exposition constitue une opportunité pour des noms célèbres sur la scène d’arts plastiques, à l’instar de Kor Noureddine, Halima Mohamed Salem et Abdelhadi Talbi, pour exposer des tableaux raffinés de calligraphie, de sculpture et de toiles en réalisme et abstrait.

Cette rencontre artistique, lancée au début du mois courant, permet au public amateur de beaux-arts de découvrir les talents d'artistes amateurs qui s’affirment et de s'initier aux techniques utilisées dans les peintures exposées, diverses à l’aquarelle sur tissu et sur papier.

Des élèves de l'Ecole des Beaux-arts d'Oran y contribuent avec des tableaux traitant entre autres de la cause palestinienne et du génocide commis par l'entité sioniste à Ghaza.

Cette exposition, qui sera clôturée le 30 juin courant, offre l’occasion aux amateurs d’échanger les expériences avec les professionnels et d’acquérir de nouvelles connaissances artistiques les aidant dans leur parcours artistique et les encourageant à la créativité, selon les organisateurs.

Par ailleurs, le musée d’art moderne et contemporain organisera une exposition de la catégorie des jeunes alliant entre la technique de la photographie, du numérique et des arts plastiques à l’occasion de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse célébrée le 5 juillet de chaque année.