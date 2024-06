Le cinéaste et critique cinématographique Mohamed Bensalah, décédé dimanche soir à l’âge de 80 ans suite à une maladie, a été inhumé lundi après-midi au cimetière d'Ain El Beida (Oran).

Diplômé de l’Institut supérieur des arts de diffusion de Bruxelles (Belgique), Bensalah a entamé sa carrière dans le 7e art durant les années 60 du siècle dernier avec les courts-métrages "Tihane", "Lazem Lazem" et un premier long-métrage intitulé "Les uns et les autres" en 1972 qui a décroché un prix dans un festival en Belgique.

Le critique cinématographique, qui était membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, a travaillé en qualité d'assistant de plusieurs réalisateurs célèbres à travers le monde avant de rejoindre l’ENTV où il a mis en scène trois téléfilms dont "Tofaili" et une série en sept épisodes intitulée "Zoom sur le 7e art".

Le défunt artiste, qui a consacré sa vie au service du cinéma algérien, a fait partie de plusieurs jurys de festivals internationaux et a été président d’honneur du festival international du film arabe dans sa 7e édition.

Enseignant de la faculté des langues étrangères de l’université d’Oran 2 "Mohamed Benahmed" jusqu’à son départ à la retraite et enseignant-chercheur à l’université d’Oran et au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), il a publié plusieurs ouvrages dont "Cinéma méditerranéen: passerelle entre les cultures", traduit dans plusieurs langues, en ayant à son actif des contributions dans plusieurs journaux nationaux, publics et privés.