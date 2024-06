Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 37.658 martyrs et 86.237 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué mardi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, 32 martyrs et des dizaines de blessés sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Ghaza au cours des dernières 24 heures.

Un précédent bilan donné lundi a fait état de 37.626 martyrs et 86.098 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Ghaza : la vie d'un millier de patients dialysés en danger faute de médicaments

Des sources médicales de la bande de Ghaza ont mis en garde mardi contre une menace réelle pour la vie d'un millier de patients dialysés, en raison de la grave pénurie de médicaments et de fournitures médicales, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Les mêmes sources ont expliqué qu'"en raison de la poursuite de l'agression sioniste, les hôpitaux et les centres de santé souffrent d'une grave pénurie de médicaments et de fournitures médicales nécessaires, pour continuer à prodiguer les soins médicaux nécessaires pour sauver la vie des patients et des blessés".

Elles ont appelé les institutions internationales "à intervenir rapidement et à répondre aux besoins en médicaments et fournitures médicales, pour sauver la vie des patients et des blessés".

Lundi, l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières a signalé une grave pénurie de médicaments essentiels et d'équipements médicaux dans la bande de Ghaza, prévenant qu'elle sera "contrainte d'arrêter ou de réduire certaines de ses activités".

Dans un communiqué, MSF a expliqué qu'elle n'était plus en mesure d'acheminer, depuis fin avril, du matériel médical dans la bande de Ghaza, soumise à une agression génocidaire menée par les forces d'occupation sioniste depuis 9 mois.

La même source a précisé que "la fermeture du poste frontière de Rafah avec l'Egypte suite à l'attaque de l'armée sioniste sur le sud de la bande de Ghaza le 6 mai, a entravé l'entrée de l'aide humanitaire via le poste frontière de Karem Abou Salem".

La malnutrition menace la vie de plus d’un million d’enfants à Ghaza

Le bureau des médias du gouvernement dans la bande de Ghaza a affirmé lundi que la malnutrition menace "directement" la vie de plus d'un million d'enfants dans l'enclave palestinienne, révélant que 3.500 enfants sont "menacés de mort" à Ghaza en raison du manque de nourriture et de vaccins.

Le directeur du bureau des médias, Ismail Al-Thawabta, a déclaré lors d'une conférence de presse que " Plus d'un million d'enfants dans la bande de Ghaza sont sous la menace directe de malnutrition, dont 3 500 enfants qui sont sur le point de mourir, en raison du manque de nourriture et de vaccins".

Il a ajouté que "le spectre de la famine plane sur l'enclave palestinienne, en particulier dans les gouvernorats de Ghaza et du Nord", notant que les conditions humanitaires dans la bande assiégée "se détériorent dangereusement".

Depuis le 7 octobre, plus de 37 600 Palestiniens sont tombés en martyrs à Ghaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 86.000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de huit mois après le début de l'agression sioniste, de vastes étendues de Ghaza sont en ruines au milieu d’un blocus paralysant l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments.