L’Assemblée générale de l’ONU a adopté, lundi, une résolution dans laquelle elle exhorte à faire de la sécurité routière une priorité politique dans le cadre de la Décennie d’action 2021-2030.

L’adoption par consensus de cette résolution intervient alors que les accidents de la route dans le monde continuent de faire près de 1,2 million de décès évitables et environ 50 millions de blessés chaque année.

Ce texte invite notamment les Etats membres et les acteurs concernés à accélérer et à intensifier les efforts déployés pour mettre en œuvre le Plan mondial pour la Décennie d’action pour la sécurité routière 2021-2030, en faisant de la sécurité routière une priorité politique et en veillant à ce qu’elle s’inscrive dans le cadre plus large du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

L’instance onusienne a, de même, invité les Etats membres et les parties prenantes concernées à tirer parti de la Décennie des Nations Unies pour le transport durable, qui débutera en 2026, pour faire de la sécurité routière une partie intégrante du programme de transport durable.

La Décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030 fixe l'objectif de prévenir au moins 50% des décès et des blessures dus aux accidents de la route d'ici 2030.

Pour concrétiser cette vision, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en coopération avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) et d'autres partenaires, ont élaboré un plan mondial.

Il s'agit notamment d'accélérer les actions visant à sécuriser la marche, le vélo et l'utilisation des transports publics, qui sont aussi des modes de transport plus sains et plus écologiques, à assurer la sécurité des routes, des véhicules et des comportements, et à garantir des soins d'urgence rapides et efficaces.

Ce plan mondial vise aussi, selon l'ONU, à inspirer les pays, notamment les gouvernements et les partenaires, à agir de manière audacieuse et décisive, en utilisant les outils et les connaissances acquis lors de la dernière Décennie d'action pour changer de cap.