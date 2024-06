Le Canada s'attend à un boom démographique dans les 50 prochaines années à la faveur notamment des flux migratoires importants, a indiqué lundi l'Agence fédérale des statistiques.

La population du pays nord-américain devrait augmenter de 57 % pour atteindre 62,8 millions d'ici 2073, contre 40,1 millions l'an dernier, selon les prévisions publiées par Statistique Canada.

Il s'agit d'un taux de croissance démographique annuel moyen d’environ 0,9 %, d'après le scénario de "croissance moyenne" de l’agence citée par Bloomberg.

Statistique Canada prévoit que la population canadienne s'élèvera à 63 millions dans le scénario principal.

La même source inclut des projections de croissance faible et élevée, dont la population est estimée entre 47,1 millions et 87,2 millions. Le taux annuel moyen se situerait entre 0,3 % et 1,6 % dans ces scénarios, contre une moyenne de 1,1 % au cours des trois dernières décennies.

Dans le scénario principal, la croissance naturelle de la population du Canada – naissances moins décès – deviendra négative d’ici 2036, faisant de l’immigration le principal moteur de l’augmentation future de la population.

L’afflux de résidents non permanents, notamment les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires, est à l’origine d'un récent boom démographique au Canada.

Toutefois, Statistique Canada prévoit un exode massif de ces nouveaux arrivants d’ici à 2027.

Compte tenu de l'impact sur les infrastructures et les services de base, une pénurie de logements et une flambée des loyers, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau a promis de réduire le nombre de résidents temporaires d’environ 20 % au cours des trois prochaines années.

Actuellement, le pays compte environ 2,8 millions de résidents temporaires, soit environ 830 000 de plus que l'année dernière.