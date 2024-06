La 15ème édition du Festival national scolaire des clubs de recherche historique s'est ouverte lundi après-midi à la maison de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa de Batna.

Présidée par le wali, Mohamed Benmalek, la cérémonie d'ouverture a donné lieu à un défilé des membres des délégations de 14 wilayas vêtus des costumes traditionnels des régions représentées.

Dans son intervention à l'occasion, le directeur local de l'éducation, Othmane Hmena, a indiqué que le festival placé sous le slogan "Ecrivez avec le sang des martyrs" consacre l'intérêt ancré pour la mémoire nationale et l'inculcation des valeurs nationales aux jeunes générations.

La rencontre consacre aussi, a-t-il ajouté, "le principe de communication entre les générations qui incite davantage les écoliers à s'intéresser à l'étude de l'histoire de sorte à renforcer la cohésion nationale et la fidélité envers le legs des Chouhada de la glorieuse révolution".

L'ouverture de la manifestation, qui se poursuivra au 27 juin en présence de moudjahidine de plusieurs wilayas, a été marquée par la présentation de chants patriotique et la distinction de travailleurs du secteur.

Les collégiens et lycéens membres des clubs scolaires de recherche historique rivalisent pour les prix des meilleurs reportages audiovisuels sur la révolution de libération de l'Algérie.

Des sorties vers les sites archéologiques et historiques seront organisées au profit des participants à ce festival annuel organisée par la direction locale de l'éducation avec l'objectif de faire connaitre aux élèves les gloires de la révolution libératrice et le faire avec le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi qu'à encourager les échanges et la compétition saine entre les élèves de différentes wilayas.