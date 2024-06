La Banque mondiale a annoncé lundi un prêt de 700 millions de dollars à l'Egypte, pour notamment accroître la participation du secteur privé et verdir sa croissance, dans le cadre d'un plan d'aide de 6 milliards de dollars.

Ce financement doit "aider le pays à s'orienter vers une plus grande participation du secteur privé, une meilleure résilience macroéconomique et fiscale, et une trajectoire de croissance plus verte", précise la Banque mondiale.

Les aides pour la transition verte de l'Egypte se feront "notamment en développant les énergies renouvelables et en augmentant l'efficacité dans les secteurs de l'électricité, de l'eau et de l'assainissement", est-il précisé.

La Banque mondiale avait indiqué en mars prévoir d'aider l'Egypte à hauteur de plus de 6 milliards de dollars sur trois ans, afin de lui permettre de mener à bien ses priorités en matière de développement.