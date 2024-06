Le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques a réitéré, lundi dans un communiqué, son appel aux investisseurs à la nécessité d'assurer leurs activités afin d'éviter toutes pertes potentielles en cas d'accidents, exhortant les travailleurs dans les chantiers navals de construction et de réparation de bateaux de pêche, au respect permanent des mesures de sécurité.

Cet appel a été lancé suite au déclenchement, hier dimanche, d'un incendie n'ayant causé aucune perte humaine, au niveau d'un chantier naval de fabrication et de réparation des bateaux de pêche, appartenant à l'entreprise (SARL CORENAV) , au niveau du port de Zemmouri (Boumerdès).

Concernant les pertes matérielles, le constat initial fait état de deux bateaux de pêche en phase avancée de construction (environ 80%) incendiés, déclaré auprès des compagnies d'assurance, a indiqué le communiqué.

A cet effet, le ministère a relancé son appel à l'ensemble des travailleurs dans les chantiers navals de construction et de réparation des bateaux "au strict respect des mesures de précaution et à l'application permanente des mesures de sécurité maximale lors de l' utilisation des colorants, notamment "la résine", produit fréquemment utilisé dans la construction et la réparation des bateaux".

Le ministère, en outre, réitère "son appel aux investisseurs dans le domaine quant à la nécessité d'assurer leurs activités afin d'éviter toute perte potentielle en raison de tels accidents", ajoute le communiqué.

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, M. Ahmed Badani, a eu des échanges avec M. Ali Chaouche, directeur du chantier naval, lui exprimant son soutien et sa compassion, a souligné "l'appui apporté par le ministère durant cette épreuve , en assurant l'accompagnement nécessaire jusqu'à la reprise des activités et des travaux du chantier", précise le communiqué.