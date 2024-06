L'Institut algérien du pétrole (IAP) relevant du groupe Sonatrach, et la société "TotalEnergies Exploration-production Algérie" ont signé un mémorandum d'une durée de trois ans, couvrant les domaines de la formation et du développement des compétences et de l'expérience, indique mardi un communiqué du Groupe.

La cérémonie de signature s'est déroulée dimanche au siège de l'IAP à Boumerdès, en présence du directeur général de TotalEnergies EP Algérie, Moufdi Zakaria Chikh, et du DG de l'IAP, Abdelkader Guenoune.

Ce mémorandum vise à "soutenir le renforcement et le développement des ressources humaines dans différents domaines, ainsi que le développement des connaissances techniques et professionnelles des employés de TotalEnergies EP Algérie présents dans les unités industrielles en partenariat avec Sonatrach", selon la même source.

S'exprimant à cette occasion, M. Guenoune a fait part de "la pleine disponibilité de l'Institut à concrétiser ce partenariat, qui vise à développer la coopération dans le domaine des activités liées à la formation et à la valorisation des ressources humaines dans les différents domaines de la chaîne de valeur pétrolière et gazière", ajoute le communiqué.

De son côté, M. Chikh a affirmé que "la signature de ce protocole avec l'IAP traduit l'engagement de TotalEnergies EP Algérie à contribuer au développement des compétences dans le secteur de l'énergie, et à faciliter l'intégration professionnelle des jeunes diplômés grâce à de nombreux programmes de soutien et de formation".

A ce propos, les deux parties sont convenues de "commencer, dans les plus brefs délais, à organiser des sessions de formation et des programmes de soutien pour les jeunes diplômés par l'IAP, ce qui contribuera au développement du capital humain", conclut le communiqué.