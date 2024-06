Des cadres du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques ont examiné, mardi à Alger, les opportunités de renforcement de la coopération et du partenariat avec l'Organisation arabe pour le développement agricole (OADA), dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une rencontre entre le Secrétaire général (SG) du ministère et le directeur général (DG) de l'OADA, Pr Ibrahim Adam Ahmed Al-Dakhiri, en présence de cadres du ministère, les deux parties ont évoqué "les moyens de renforcer la coopération et le partenariat dans le domaine de la pêche et du développement de l'aquaculture, dans le cadre du Programme arabe pour la durabilité de la sécurité alimentaire et de la stratégie de développement agricole arabe durable 2020-2030, et ce à travers l'exploitation optimale des potentiels maritimes et aquatiques outre le développement de la recherche scientifique appliquée", précise le communiqué.

Le SG du ministère a souligné, dans ce sens, la disposition du ministère "à coopérer avec l'OADA en vue de développer l'aquaculture en mer ou en eau douce intégrée à l'agriculture, afin de réaliser les objectifs fixés dans la stratégie sectorielle à l'horizon 2030", conclut la même source.