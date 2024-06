Le Commandant des Forces de défense aérienne du territoire, le Général-Major, Abdelaziz Haouam, a présidé lundi à l'Ecole supérieure de défense aérienne du territoire (ESDAT) "Chahid Ali Chabati" à Reghaïa (Alger), la cérémonie de sortie de promotions au titre de l'année 2023-2024, baptisées du nom du défunt moudjahid le commandant Guenez Mahmoud.

Il s'agit de la 32e promotion des cours de commandement et d'état-major, de la 48e promotion des cours de perfectionnement des officiers, de la 15e promotion cours d'application, de la 12e promotion des élèves-officiers d'active des cours de Master complémentaire de formation d'ingénieurs d'Etat en défense aérienne.

Ces promotions incluent également la 11e promotion des élèves-officiers d'active (licence de la spécialité contrôleur de la défense aérienne) et la 7e promotion des élèves officiers d'active (formation de licence en radiotechnique).

Après les honneurs militaires, une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative du "Chahid Ali Chabati" par le Général-Major Abdelaziz Haouam, Commandant des Forces de défense aérienne du territoire.

A l'entame de la cérémonie de sortie des promotions, le Général-Major, Abdelaziz Haouam, a inspecté les carrés des différentes formations.

Dans une allocution de bienvenue, le Commandant de l'ESDAT, par intérim, le colonel Abbas Khaled a évoqué les grands axes de la formation et les connaissances scientifiques et militaires dispensées par des formateurs qualifiés, des enseignants et des cadres compétents, exhortant ces promotions à "consentir davantage d'efforts en vue de défendre la dignité de la Patrie et de protéger son espace aérien et son intégrité territoriale".

Après la prestation de serment par les promotions sortantes, et la remise de grades et de diplômes aux majors de promotions, le Commandant des forces de défense aérienne du territoire a donné son approbation pour baptiser les promotions sortantes du nom du défunt moudjahid le commandant Guenez Mahmoud.

La cérémonie a été également marquée par des exhibitions d’arts martiaux "le Kuk Sool", suivies de la parade militaire.un exposé des moyens pédagogiques de l'Ecole a été présenté à cette occasion, ainsi qu'un exercice de simulation visant à contrer une cible aérienne, exécutée par une section anti-aérienne, outre une visite aux différentes structures de l'Ecole.

A la fin de la cérémonie, la famille du défunt moudjahid le commandant Guenez Mahmoud, ainsi que les invités et les majors de promotions ont été honorés par le Commandant des Forces de défense aérienne du territoire, avant de procéder à la signature du Registre d’or de l’Ecole.