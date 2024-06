Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a organisé, lundi, à Alger une cérémonie en l'honneur de 38 moudjahidine condamnés à morts durant la Guerre de libération nationale, et ce à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la mort en martyr d'Ahmed Zabana, premier chahid guillotiné.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, a présidé cette cérémonie qui s'est tenue au Cercle national de l'Armée à Beni-Messous (Alger), en présence de représentants d'instances et d'organisations de la société civile, de la famille révolutionnaire, et de Moudjahidate et Moudjahidine.

M. Rebiga a affirmé dans une déclaration à l'APS que la rencontre avec les moudjahidine vivants "est l'occasion d'évoquer la mémoire d'un grand révolutionnaire Ahmed Zahana, dit Zabana, et son parcours combattant".

Il a souligné que "l'Algérie est riche en événements et en journées symboles que nous commémorons en consécration des valeurs de notre nation et en consolidation des principes de sa mémoire, ce qui est à même de renforcer le sentiment de reconnaissance chez les futures générations pour nos glorieux martyrs et valeureux moudjahidine, ainsi que leur patriotisme pour poursuivre le processus d'édification du pays qui a connu au cours de ces dernières années et sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, un bond remarquable dans divers domaines", a-t-il ajouté.

De son côté, le président de l'Association nationale des anciens condamnés à mort, Mustapha Boudina, a salué l'initiative du ministère des Moudjahidine.

M. Boudina a souligné que l'édification de l'Algérie nouvelle doit se faire avec le concours de la masse populaire, appelant tous les Algériens à unifier les rangs, et à soutenir le Président de la République, et son programme.

Les moudjahidine honorés ont reçu des médailles et des attestations d'honneur en reconnaissance de leurs sacrifices pour une Algérie libre et digne.