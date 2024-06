Quarante-six (46) personnes ont trouvé la mort et 1792 autres ont été blessées dans 1355 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 16 au 22 juin à travers le pays, indique mardi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya M'Sila, avec 9 morts et 58 blessés, suite à 37 accidents de la circulation, note la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 2267 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés à Alger avec 380 incendies, Constantine (132) et Blida (85).

Concernant les opérations diverses, 5243 interventions ont été effectuées durant la même période pour le sauvetage de 333 personnes en situation de danger et l'exécution de 4560 opérations diverses d'assistance, ajoute le bilan de la Protection civile.