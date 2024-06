Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé, lundi au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger), à l'inauguration de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), placée sous le thème "une passerelle d'échanges et d'opportunités de partenariat et d'investissement".

La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, du Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée, M. Saïd Chanegriha, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, ainsi que des membres du Gouvernement, et du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), M. Kamel Moula et des autorités locales de la wilaya d'Alger.

Le vice-président de la République de Turquie, M. Cevdet Yilmaz, dont le pays est l'invité d'honneur de cette nouvelle édition, organisée sous le haut patronage du président de la République, était également présent à la cérémonie d'inauguration.

Près de 700 exposants algériens et étrangers prennent part à cette édition qui se poursuivra jusqu'au 29 juin en cours.