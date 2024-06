Une mission d’information, issue de la commission de la santé, du travail et des affaires sociales du Conseil de la nation (CN), a entamé lundi une visite à Bouira pour s'enquérir de l’état du secteur de la santé et de ses structures à travers plusieurs communes de la wilaya.

Arrivée hier dimanche après-midi à Bouira, la délégation du Conseil de la nation, composée de huit (8) membres, a entamé sa mission d’information sur le terrain ce matin avec une visite à l'établissement public hospitalier (EPH) de Sour El Ghozlane, ainsi qu'au centre d’hémodialyse et l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) en psychiatrie de la ville.

Sur place, les membres de la mission se sont entretenus avec les responsables de ces structures ainsi qu’avec les médecins et autres employés.

La délégation s’est rendue ensuite dans la commune d’El Mesdour, où elle s’est enquise de l’état de la polyclinique locale avant d’écouter les doléances des citoyens ainsi que du staff médical.

L’autre halte de la commission était la ville d’Ain Bessam, où elle a inspecté le projet de réalisation du nouveau hôpital d’une capacité de 120 lits. Les travaux de cette structure ont été lancés en 2015 pour une enveloppe de près d’un milliard de dinars, mais se sont arrêtés avant d'être relancés à nouveau par une décision du wali.

La nouvelle structure est composée de trois étages constituant un bloc administratif, un réfectoire, des services de maternité, de médecine interne, de pédiatrie, chirurgie, imagerie, et des urgences.

Les membres du Conseil de la nation ont poursuivi leur visite en se rendant dans la commune voisine d’Ain Lâloui, où ils ont inspecté le projet de réalisation d’une polyclinique dans d’anciens locaux commerciaux en plein cœur de cette petite ville, située à quelque 20 km à l’ouest de Bouira, récupérés pour ce projet après avoir été abandonnés.

Les membres de la commission poursuivent leur mission avec la visite, en fin d’après-midi, du chantier de réalisation de l’école paramédicale implantée à la sortie nord-ouest de la ville de Bouira, dont les travaux ont été lancés en 2015 pour un montant de 800 millions de dinars. Cette future école de formation paramédicale est dotée d’une capacité de 300 places pédagogiques et de 150 lits.

Ce nouvel établissement deviendra la seconde école du genre après celle réalisée il y a plus d'une trentaine d'années dans la ville antique de Sour El Ghozlane (Sud de Bouira), ayant contribué à pourvoir les centres hospitaliers en agents et techniciens paramédicaux, sauf que le besoin dans le domaine est devenu si important qu'il faudra réaliser d'autres écoles pour le satisfaire, selon la Direction de la santé publique (DSP).

La mission du Conseil de la nation se rendra également à la polyclinique Amara Mohamed Amejtouh, nouvellement réalisée et mise en service à la sortie nord de la ville de Bouira, ainsi qu'à l'EPH Mohamed Boudiaf de la ville de Bouira.

Au programme de la deuxième jour de la mission, une visite à l’hôpital Yahia Kaci dans la commune de M’Chedalla, à 45 km à l’est de la wilaya, et une autre à la polyclinique de la localité Raffour, et d’autres structures sanitaires à Ahnif, Ahl Laksar et à Lakhdaria.