Le hurdler Abdelmalik Lahoulou a bonifié d'une médaille de bronze la moisson algérienne aux Championnats d'Afrique (seniors) d'athlétisme actuellement en cours au Cameroun, après sa troisième place en finale du 400 mètres/haies, disputée dimanche au stade de Douala.

Une nouvelle médaille qui porte à quatre unités le total provisoire de la sélection nationale depuis l'entame de la compétition : 2 or, 1 argent et 1 bronze.

Les trois précédentes médailles ont été décrochées, lors de la deuxième journée de compétition, à commencer par celles en or, glanées par Zahra Tatar et Larbi Bourrada, respectivement au lancer du marteau féminin et au décathlon.

La médaille d'argent a été elle aussi l'œuvre d'un décathlonien, en l'occurrence Chérif Boudoumi, qui avait terminé deuxième de ce concours, juste derrière son compatriote Bourrada.

Les autres représentants nationaux engagés lors de ces trois premières journées de compétition ont été moins chanceux, en échouant au pied du podium, comme le cas pour Zouina Bouzebra, 4e au lancer du marteau féminin, au moment où d'autres ont été éliminés dès la phase des séries, comme pour Abdennour Bendjemaâ, sur le 400 mètres.

Pour rappel, l'Algérie participe à cette 23e édition des championnats d'Afrique seniors d'athlétisme (21-26 juin) avec un total de 20 athlètes (15 messieurs et 5 dames). Les autres représentants nationaux feront leur entrée en lice prochainement, lors des prochaines journées de compétition, dont les éléments ayant déjà réussi à se qualifier pour la finale de leur spécialité, comme c'est le cas pour Louaï Lamraoui, au saut en longueur masculin, après avoir réussi un bond à 7 mètres et 34 centimètres pendant les séries.