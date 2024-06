L'athlète Oussama Khennoussi a offert, dimanche, à l'Algérie sa seule médaille d'or de la 3e journée des championnats d'Afrique d'athlétisme (messieurs et dames) qui se déroulent à Douala au Cameroun (21-26 juin).

Khennoussi a réussi sa médaille d'or du lancer du disque avec un jet à 63.90m, devant le Namibien Ryan William (63.87m) et le Sud-africain Victor Hogan (56.78m), pulvérisant ainsi son propre record national, une belle performance en vue d'une qualification aux JO de Paris. De son côté, le hurdler Abdelmalik Lahoulou s'est contenté de la médaille de bronze du 400 mètres/haies.

A l'issue de la troisième journée du rendez-vous africain de Douala, l'Algérie occupe la 3e place au classement général avec un total de six médailles (3 or, 1 argent et 2 bronze). Le Nigéria occupe la première place avec un total de 11 médailles (3 or, 4 argent, 4 bronze), devant l'Afrique du Sud avec 8 médailles (3 or, 3 argent, 2 bronze).

Les deux précédentes médailles d'or algériennes ont été glanées par Zahra Tatar (lancer de marteau) et Larbi Bourrada (décathlon). La médaille d'argent a été obtenue par Chérif Boudoumi (décathlon), alors que l'autre médaille de bronze a été décrochée par Zouina Bouzabra au lancer de marteau. L'Algérie participe à cette 23e édition des championnats d'Afrique seniors d'athlétisme (21-26 juin) avec un total de 20 athlètes (15 messieurs et 5 dames).