La brigade mobile de la police judiciaire de la circonscription administrative de Bab El-Oued relevant de la Sûreté de wilaya d'Alger a démantelé, la semaine dernière, un réseau criminel spécialisé dans la contrebande et le trafic international de pierres et métaux précieux et saisi des objets d'une valeur de 30 milliards de centimes, a indiqué lundi un communiqué des mêmes services.

L'enquête menée par la police judiciaire, sous le contrôle du parquet territorialement compétent, et la perquisition des domiciles des suspects ont permis d'arrêter les membres du réseau en flagrant délit (quatre individus, dont un ressortissant étranger) et de saisir des objets d'une valeur de 30 milliards de centimes, a précisé le communiqué. L'opération s'est soldée par la saisie de pierres et métaux précieux de différentes tailles et formes, dont des diamants, de l'or et des pièces de monnaie anciennes, selon la même source.

Des statues, des détecteurs de pierres et métaux précieux et une somme de 293 millions de centimes ont également été saisis, a ajouté le communiqué.

Les mis en cause ont été déférés au parquet territorialement compétent pour "blanchiment d'argent en bande criminelle organisée et contrebande de biens culturels", a conclu la même source.