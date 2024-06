Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé, lundi au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger) pour inaugurer la 55e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), placée sous le thème "une passerelle d'échanges et d'opportunités de partenariat et d'investissement".

Près de 700 exposants algériens et étrangers prennent part à cette édition qui se poursuivra jusqu'au 29 juin en cours.

La Turquie est l'invité d'honneur de la nouvelle édition de cet évènement économique, organisé sous le haut patronage du président de la République.