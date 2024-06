Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu, lundi au siège du ministère, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), M. Gerd Muller, qui effectue une visite de travail en Algérie du 22 au 25 juin 2024, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a été "l'occasion de passer en revue les voies et perspectives de renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et d'échanger sur le rôle renouvelé de l'ONUDI dans la promotion de la coopération industrielle et le transfert de technologies à l'échelle internationale", selon la même source.