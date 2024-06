Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier au siège de la Présidence de la République, le vice-président de la République de Turquie, M. Cevdet Yilmaz.

Le président de la République et le vice-président de la République de Turquie ont présidé, à cette occasion, une rencontre élargie entre les délégations des deux pays.

Le vice-président de la République de Turquie, M. Cevdet Yulmaz, a entamé, dimanche, une visite de travail de deux jours en Algérie.

A son arrivée à l'Aéroport international Houari-Boumediene, le vice-président turc a été accueilli par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, accompagné du ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille, et de la Condition de la femme, Mme Kaouter Krikou, et du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni.

Cette visite reflète "la profondeur des relations bilatérales algéro-turques qui connaissent, ces dernières années, une dynamique remarquable dans les domaines économiques, et dont les axes ont été définis par les dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan", indique un communiqué des services du Premier ministre.

Elle s'inscrit aussi dans le cadre de la participation de la République de Turquie en tant qu'invitée d'honneur à la 55e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), qui a débuter hier.

A noter que le vice-président est accompagné lors de cette visite "par une délégation ministérielle importante comprenant la ministre de la Famille et des Services sociaux et le ministre du Commerce, en sus d'un nombre d'hommes d'affaires et de représentants d'entreprises turques participant à la FIA et au forum d'Affaires algéro-turc, qui débutera lundi sous la co-présidence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni et du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), et de leurs homologues turcs", conclut le communiqué.

Le vice-président de la République de Turquie visite Djamaâ El-Djazaïr

Le vice-président de la République de Turquie, M. Cevdet Yilmaz, a visité, lundi, Djamaâ El-Djazaïr à Mohammadia (Alger).

Accompagné du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, le vice-président de la République de Turquie a été accueilli à l'entrée de la mosquée par le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini.

Après avoir visité les différentes structures de cet édifice religieux et civilisationnel et écouté un exposé sur ses différentes installations, le vice-président de la Turquie a affirmé que Djamaâ El-Djazaïr "reflète la dynamique culturelle et civilisationnelle de l'Algérie".

