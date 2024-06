La fondation Salima Souakri organise une journée de loisirs et de sensibilisation » au profit des enfants sous le slogan «Tous les enfants ont les mêmes droits ».

C'est avec un immense plaisir que nous vous informons que la Fondation Salima Souakri pour l'Action Caritative et Humanitaire, organise, sous le Haut Patronage de Madame le Wali de Boumerdès, et en Coordination avec la Direction de la Jeunesse et des Sports « une journée de loisirs et de sensibilisation » au profit des enfants sous le slogan « Tous les enfants ont les mêmes droits ».

Cet événement, qui se tiendra le mardi 25 juin 2024, de 10h00 à 19h00, au niveau du « complexe touristique LE GRAND BLEU » Wilaya de Boumerdès.

Cette journée de loisirs et de sensibilisation est destiné à tous les enfants, en particulier ceux qui ont des besoins spécifiques tels que: (la trisomie 21, les troubles du spectre autistique, le cancer, les handicaps et les enfants orphelins).

La journée sera remplie d'activités amusantes et éducatives pour tous les enfants. Au programme: Activités sportives et de plein air: Les enfants pourront s'adonner à des activités telles que le cerf- volant, l'équitation et le quad, tout en profitant du grand air et du soleil. Spectacles et animations: Un spectacle de clowns divertissant et des tours de magie époustouflants raviront les petits et les grands.

Ateliers créatifs: Des ateliers de dessin et de peinture permettront aux enfants d'exprimer leur créativité et de s'amuser ensemble. En marge de ces activités, une minute de silence sera observée à la mémoire des cinq enfants de « Ain Boucif », victimes de noyade dans l'accident des Sablettes, afin de sensibiliser aux dangers de la baignade non autorisée, d'autant plus que nous sommes à l'aube de l'ouverture de la saison estivale.

Yanis F