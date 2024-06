Algérie Télécom a annoncé, lundi, le lancement d'une nouvelle offre Idoom Fibre Gamers proposant une gamme de formules adaptées aux besoins des fans de jeux en ligne, avec des paliers de vitesse "ultra-rapides" allant jusqu'à 1 Gigabit par seconde à des tarifs "attractifs".

La nouvelle offre, destinée aux clients Idoom Fibre actuels ainsi qu'aux nouveaux clients, propose "une gamme diversifiée de formules, parfaitement adaptées aux exigences et aux besoins des fans de jeux en ligne, avec des paliers de vitesse ultra-rapides allant jusqu'à 1 Gbps de Download et 600 Megabit par seconde (Mbps) d'Upload", indique un communiqué de l'entreprise publique.

L'offre Idoom Fibre Gamers 20 Mbps d'un Upload de 12 Mbps est proposée à 2 500 DA/mois, celle de 50 Mbps d'un Upload de 30 Mbps à 2 800 DA/mois et de 100 Mbps d'un Upload de 60 Mbps à 3 000 DA/mois.

L'offre de 200 Mbps d'un Upload de 120 Mbps est proposée, quant à elle, à 3 400 DA/mois et celle de 300 Mbps (Upload de 180 Mbps) est proposée à 4 000 DA/mois.

Deux nouveaux paliers ont été également inclus par Algérie Télécom, à savoir l'offre de 500 Mbps (Upload de 300 Mbps) qui est proposée à 4 600 DA/mois et l'offre 1 Gbps (Upload de 600 Mégas) qui est proposée à 5 200 DA/mois.

Algérie Télécom annonce, en outre, que "les clients Idoom Fibre existants disposant d'un débit de 20 Mbps et plus bénéficieront d’une augmentation systématique vers le débit supérieur sans frais supplémentaires".

Avec cette nouvelle offre, Algérie Télécom vise à "satisfaire les attentes de l’ensemble de ses clients, notamment les amateurs de jeux vidéo en ligne et les streamers, en leur offrant une expérience de jeu inégalée" et invite ses abonnés à visiter son site web www.algerietelecom.dz pour plus d'informations.