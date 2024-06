Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), M. Gerd Muller a effectué une visite au siège du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, ainsi qu'au niveau de l'accélérateur public "Algeria Venture" où il a écouté des exposés détaillés sur l'écosystème des start-up et leurs activités, une démarche qui reflète l'intérêt croissant au niveau international pour le soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat en Algérie, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

A l'entame de la rencontre, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid a prononcé une allocution de bienvenue dans laquelle il a souligné le rôle crucial des start-up dans le renforcement de la croissance économique et de l'innovation en Algérie, mettant en avant "l'importance de réunir un environnement favorable et un cadre juridique solide pour permettre aux porteurs de projets de réussir", a précisé la même source.

"L'Algérie récolte aujourd'hui les fruits de la forte volonté politique du président de la République depuis plus de quatre ans, plaçant l'économie de la connaissance au cœur des préoccupations des politiques publiques, ainsi que les efforts de l'Etat au niveau continental pour l'intégration économique, qui se sont concrétisés dans le domaine des start-up à travers l'organisation des Conférences africaines des start-up en 2022 et 2023", a-t-il soutenu.

Dans le cadre de la visite, le Directeur start-up et incubation au ministère, Noureddine Ouaddah, a présenté un exposé exhaustif sur l'écosystème des start-up en Algérie, dans lequel il a présenté des statistiques clés et des expériences "inspirantes", et expliqué l'environnement juridique qui soutient la croissance et la prospérité des start-ups.

Le directeur général de l'Accélérateur public des start-up, Sid Ali Zerrouki, a également présenté un exposé sur le rôle de l'Accélérateur et les programmes destinés aux start-up sur lesquels il a travaillé, outre les participations algériennes aux salons mondiaux majeurs de technologie et des start-up.

Lors de la même rencontre, des start-ups algériennes ont présenté leurs expériences et leurs plans pilotes, à travers lesquels elles ont souligné leurs grandes capacités de création, ce qui a permis au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et aux présents de connaitre des exemples concrets et inspirants en matière d'entrepreneuriat en Algérie.

M. Muller s'est dit satisfait du niveau atteint par l'Algérie en terme de soutien à la création et des start-up, conclut le communiqué.