Des familles Palestiniennes entières sont tombées en martyrs dans les agressions sionistes en cours, contre la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre dernier, a dénoncé la Représentante spéciale du Bureau des Nations Unies pour la femme en Palestine (ONU Femmes), Maris Guimond.

A l'issue d'une récente visite effectuée dans l'enclave palestinienne, Mme Guimond, citée par l'agence palestinienne de presse, Wafa, a fait état de plus de 10.000 palestiniennes tombées en martyrs et plus de 6.000 familles ayant perdu la maman.

"Un million de femmes et de filles ont perdu leur foyer, leur famille, leur mémoire", a-t-elle ajouté, constatant "la destruction partout à Ghaza".

Lors de cette visite, a-t-elle poursuivi, elle a vu de vastes zones de tentes pour les personnes déplacées souffrant d'absence de nourriture et d'eau, tandis que d'autres occupaient des bâtiments démolis par les bombardements génocidaires menés par les forces d'occupation.

"Chaque personne que vous rencontrez à Ghaza a une histoire horrible à raconter", a-t-elle repris.

Dans une interview accordée à distance au site "United Nations News" la semaine dernière, Mme Guimond a qualifié ce qui se passait dans la bande de Ghaza de "guerre contre les femmes", compte tenu du grand nombre de victimes des bombardements sionistes parmi les Palestiniennes, a déclaré la Représentante spéciale du Bureau des Nations Unies pour la femme en Palestine, à l'issue d'une une visite d'une semaine dans l'enclave.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis près de neuf mois, faisant 37.598 martyrs et 86.032 blessés, selon un dernier bilan des autorités palestiniennes de la santé, et entraînant des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Ghaza : plusieurs cas d’intoxication détectés à cause de la consommation d'aliments périmés (Bureau)

Le Bureau des médias du gouvernorat de la bande de Ghaza a annoncé, lundi, avoir recensé des cas d'intoxication chez des Palestiniens dus à la consommation d'aliments en conserve périmés, en raison de la grave pénurie alimentaire dans l'enclave.

"Les habitants mangent des conserves périmées et la majorité d'entre eux attrapent des intoxications", a indiqué le bureau des médias dans un communiqué.

Et d'ajouter : "La famine et les maladies augmentent parmi les habitants de la bande de Ghaza, en particulier les enfants. L'occupation sioniste affame les habitants et empêche les civils de Ghaza de recevoir les soins nécessaires".

Il a, en outre, affirmé que "l'armée sioniste cible directement les équipes municipales lorsqu'elles tentent de redémarrer les puits d'eau dans la bande de Gaza et tire également directement sur les équipes de la défense civile pour les empêcher d'accomplir leur devoir".

Samedi, le directeur de l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Ghaza, Hossam Abu Safiya, a déploré la mort de quatre enfants palestiniens en une semaine à cause de la malnutrition.

"Nous avons perdu un enfant à la crèche de l’hôpital au cours des dernières heures à cause de la malnutrition . C'est le quatrième enfant qui décède à l'hôpital durant cette semaine, en raison de l'insuffisance de la nourriture", a-t-il regretté au cours d'une conférence de presse tenue dans le nord de la bande de Ghaza.

Il a ajouté qu'"au cours des deux dernières semaines, l'hôpital a également diagnostiqué plus de 250 enfants présentant des signes de malnutrition", soulignant que "la bande de Ghaza est confrontée à une véritable catastrophe sanitaire qui a commencé avec les enfants et pourrait se propager aux adultes".

Le responsable a souligné, à cet égard, que "les naissances prématurées survenues à l'hôpital au cours de la période récente étaient dues à la malnutrition maternelle".

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 37.626 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 37.626 martyrs et 86.098 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué lundi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, 28 martyrs et 66 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Ghaza au cours des dernières 24 heures.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.