Cinq pongistes (trois messieurs et deux dames) représenteront l'Algérie au tournoi international de tennis de table, prévu du 25 au 30 juin, dans la salle omnisports du stade Radès (Tunis/Tunisie), a appris l'APS dimanche auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FATT).

"Nous considérons cette compétition comme une bonne préparation en prévision des échéances internationales importantes à venir, dont les championnats d'Afrique en Ethiopie et les JO 2024 à Paris (France). Les athlètes auront l'occasion de se frotter au haut niveau et cela devrait les aider à mieux progresser", a expliqué le Directeur technique national Chérif Derkaoui.

La sélection algérienne se rendra ce lundi en Tunisie, alors que le retour est prévu dimanche prochain, soit juste après la fin de la compétition, a-t-on appris de même source.

Parmi les grandes sélections qui seront au menu des Algériens pendant ce tournoi international en Tunisie, celles d'Allemagne et de France, attendues avec leurs athlètes d'élites, qui sont qualifiés pour les JO.

"Ce tournoi international en Tunisie permettra également à notre sélection nationale d'engranger quelques points, en cas de bon parcours, et améliorer son classement sur le plan mondial", a encore précisé Derkaoui. Selon la Fédération tunisienne de tennis de table, 118 pongistes (64 messieurs et 54 dames), représentant 26 pays, ont confirmé leur participation à ce tournoi, placé sous l'égide de la Fédération internationale (ITTF) et dont le prize-money s'élève à 80.000 USD.

Pour augmenter leur chances de performance dans cette compétition, les cinq représentants algériens ont effectué deux stages bloqués à Chéraga (Alger) dont le second du 21 au 24 du même mois.

De retour de Tunisie, les internationaux algériens disputeront le championnat national 2024 (toutes catégories), prévu du 4 au 6 juillet prochain à la salle omnisports de Tipasa.

Pour rappel, l'Algérie a réussi à qualifier deux pongistes aux prochains Jeux olympiques d'été, en l'occurrence Mehdi Bouloussa et Linda Laghribi qui seront appelés à effectuer un dernier stage de préparation en France, juste avant l'entame des JO, pour apporter les derniers réglages avant l'entrée en compétition.

S'agissant des jeunes catégories, les sélections nationales des moins de 15 ans et de moins de 19 ans seront appelées à disputer les championnats d'Afrique 2024 au Botswana, du 15 au 21 juillet prochain. A cet effet, elles effectuent deux stages de préparation à Alger. Le premier du 15 au 21 juin à Fouka, et le second du 22 au 26 juin à Chéraga.

Liste des pongistes retenus pour le tournoi de Tunis :

Messieurs : Mehdi Bouloussa, Azzedine Lazazi et Abderrahmane Azzala

Dames : Linda Laghribi et Lucy M'barek.

Entraîneurs : Hocine Rebiaï (messieurs) et Mokrane Boukermane (dames).