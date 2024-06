Les prix de l'or ont légèrement augmenté lundi, tandis que les investisseurs attendaient les données clés sur l'inflation américaine et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale tout au long de la semaine pour obtenir de nouveaux indices sur le calendrier potentiel de la baisse des taux d'intérêt de la banque centrale.

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 2.325,79 dollars l'once, après avoir chuté de plus de 1% vendredi.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3% à 2.338 dollars.

L'activité commerciale aux Etats-Unis a atteint son plus haut niveau depuis 26 mois en juin, dans un contexte de rebond de l'emploi, qui a poussé le dollar à son plus haut niveau en près de huit semaines. Un dollar plus fort rend les lingots chers pour les autres détenteurs de devises.

Les traders attendent le rapport sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux Etats-Unis – la mesure d'inflation préférée de la Fed – attendu vendredi pour obtenir plus d'indices sur le calendrier et l'ampleur des réductions de taux.

L'argent au comptant a augmenté de 0,3% à 29,59 dollars l'once, le platine a baissé de 0,1% à 991,35 dollars et le palladium a gagné 1,7% à 964,50 dollars.