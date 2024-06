Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, lundi à Alger, le Directeur général de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), M. Gerd Muller, et la délégation l'accompagnant, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre a porté sur les voies et moyens de renforcer les relations de coopération dans les domaines de l'énergie et des mines avec cette agence onusienne, précise le communiqué.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère de l'énergie, en présence des cadres du département, M. Arkab a donné un aperçu global des "différents programmes de développement du secteur, notamment dans les domaines des hydrocarbures, de l'électricité, des énergies nouvelles et renouvelables, en vue d'atteindre un mix énergétique diversifié et équilibré, à l'instar du développement de l'hydrogène vert, ainsi que les mines et le dessalement de l'eau de mer".

Les deux parties ont également examiné "d'autres aspects de la coopération d'intérêt commun, liés au transfert de la connaissance et des nouvelles technologies, outre l'échange d'expertises en matière d'énergie et des mines avec l'Algérie et les pays Africains", selon la même source.