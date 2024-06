Le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, a annoncé, dimanche à Alger, la création par l'Agence du Forum international de l'investissement" (Invest DZ) qui se tiendra annuellement, en vue de renforcer l'attractivité de l'investissement en Algérie, à l'instar d'autres pays.

Dans une allocution prononcée lors d'un séminaire sur "le rôle des conseils d'affaires dans la dynamisation de la diplomatie économique", organisé par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Rekkache a fait savoir que ce Forum "a été approuvé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour être placé sous son haut patronage".

"Ce Forum sera un évènement annuel international et une plateforme pour renforcer l'attractivité de l'investissement en Algérie, en exposant les opportunités d'investissement disponibles", a-t-il précisé, ajoutant qu'il sera également "une occasion pour l'évaluation et la présentation des expériences réussies des entreprises locales et étrangères".

Il se veut également, a-t-il dit, une plateforme de dialogue et de collaboration entre les différents acteurs économiques et les partenaires étrangers pour discuter des diverses questions liées aux investissements étrangers directs.

52 projets d'investissement étranger direct et 86 projets en partenariat enregistrés

Par railleurs, M. Rekkache a affirmé que les résultats de l'amélioration du climat des affaires "commencent à se faire sentir, comme en témoignent les milliers de demandes d'investissements formulées par de nombreuses sociétés à travers le monde".

Depuis le début des activités de l'Agence, le 1 novembre 2022, et jusqu'à fin mai dernier, le DG a fait état de 7482 projets d'investissement enregistrés, avec un montant total d'investissement déclaré de l'ordre de 3.436 milliards DA, dont les propriétaires se sont engagés à créer plus de 180.000 emplois permanents.

L'AAPI a également enregistré, jusqu'au 20 juin en cours, au niveau du guichet unique dédié aux grands projets et aux investissements étrangers, 194 autres projets d'investissement, dont 138 appartenant à des étrangers (52 investissements directs étrangers et 86 en partenariat avec des étrangers).

L'Agence a, en outre, traité via la Plateforme numérique de l'investisseur, 1973 demandes de foncier économique, alors que 248 décisions d'octroi de foncier ont été accordées, à ce jour, au niveau de 29 wilayas, a fait savoir M. Rekkache, ajoutant que les bénéficiaires ont commencé à retirer les contrats de concession pour lancer les travaux.

Le séminaire a été ouvert sous la présidence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, en présence du Directeur général des Douanes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche, du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, de la présidente du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rabéa Kharfi, ainsi que de représentants d'organisations professionnelles.