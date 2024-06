Des présidents de Conseils d'affaires ont été unanimes, dimanche à Alger, à souligner l'importance d'œuvrer au renforcement de la présence du produit algérien à l'étranger, soulignant le rôle de la diplomatie économique et des représentations diplomatiques pour atteindre cet objectif.

Dans leurs interventions, lors d'ateliers organisés dans le cadre du séminaire sur "le rôle des conseils d'affaires dans la dynamisation de la diplomatie économique", organisé par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, les intervenants ont mis en avant le rôle de la communauté nationale à l'étranger dans cette démarche.

Dans ce cadre, le président du Conseil d'affaires algéro-sud africain a affirmé que l'objectif des conseils d'affaires mixtes "n'est pas seulement d'attirer l'investissement étranger, mais tend aussi à élargir les horizons et les perspectives des opérateurs économiques algériens et les inciter à entrer en compétition dans les marchés étrangers, en vue de développer les échanges commerciaux et réaliser un équilibre dans la balance commerciale".

A son tour, le président du Conseil d'affaires algéro-coréen a appelé à créer des structures commerciales dans les représentations diplomatiques, afin de contribuer avec efficacité à la promotion et à l'exportation du produit algérien.

De son côté, le président du conseil d'affaires algéro-mauritanien a affirmé que "le besoin de l'économie nationale à augmenter le volume des exportations, requiert de recadrer les conseils d'affaires et de réguler leurs relations avec les représentations diplomatiques en premier, puis avec les services chargés de l'exportation et de l'investissement".

Le représentant du Conseil d'affaires algéro-sénégalais a appelé à la constitution de groupes d'hommes d'affaires pour promouvoir les produits algériens dans d'autres pays.

Par ailleurs, le Directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Rabah Fassih a souligné l'importance du rôle des conseils d'affaires pour le ministère des Affaires étrangères qui œuvre à en faire un outil efficace pour la réalisation des grands objectifs économiques de l'Algérie, à savoir l'augmentation des exportations hors du secteur des hydrocarbures, le drainage des investissements étrangers et la diversification de l'économie.

Dans ce sillage, il a affirmé que le ministère avait pris des mesures pratiques à travers l'ouverture d'un bureau d'information et la promotion des investissements et des exportations, ainsi que la création d'un réseau des chargés des affaires économiques et commerciaux au niveau des ambassades et consulats algériens à l'étranger, relevant que sa mission consiste à aider à fournir l'information économique et commerciale aux opérateurs économiques algériens et étrangers, ainsi qu'à accompagner ces derniers dans la recherche de marchés étrangers et à leur donner les informations nécessaires sur les conditions d'accès à ces marchés et la fiabilité de l'opérateur étranger.

Il a également appelé à conférer plus d'efficacité aux conseils d'affaires pour qu'ils contribuent davantage à la réalisation des objectifs économiques du pays, et à l'augmentation des exportations algériennes à travers la recherche de nouveaux marchés étrangers, ainsi que l'établissement de partenariats profitables et générateurs de richesses et de postes d'emplois entre les entreprises algériennes et étrangères.

Les travaux du séminaire ont été sanctionnés par un ensemble de recommandations, dont les plus importantes ont insisté sur la nécessité de distinguer entre la diplomatie économique souveraine du pays et la diplomatie économique d'accompagnement, qui s'occupe de l'activité des conseils d'affaires et de connaitre les caractéristiques, les atouts et les capacités économiques des pays homologues.

Les recommandations ont également appelé a étendre le réseau des bureaux de représentations à l'étranger, chargés de fournir des informations et des explications sur le climat des affaires ainsi que sur les opportunités de l'investissement en Algérie aux opérateurs économiques étrangers, outre la nécessité d'organiser des rencontres de travail sectorielles directes dans le cadre des conseils d'affaires, et d'impliquer également les présidents de commissions parlementaires d'amitié dans ces conseils.

Il s'agit en outre d'ériger les conseils d'affaires en plateforme de promotion des produits et services algériens afin d'accéder aux marchés étrangers, et d'impliquer la communauté nationale établie à l'étranger dans cette démarche.

A noter que ce séminaire, organisé sous la présidence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, s'est déroulé en présence du Directeur général des Douanes (DGD), le Général Abdelhafid Bakhouche, du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbrahem et de la présidente du Conseil national économique, social et environnemental, Rabia Kharfi, en sus de représentants des organisations professionnelles.