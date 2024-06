Une enveloppe de 564 millions de DA a été affectée pour renforcer les capacités de production d'électricité durant l'été 2024 à Ain Defla et améliorer ainsi le service public, a indiqué dimanche un communiqué de la direction de wilaya de distribution de l'électricité et du gaz.

Tous les projets inscrits au titre de ce plan passage été 2024 ont été concrétisés, est-il ajouté dans le document, soulignant la mise en service, dans le cadre de la première phase de ce plan, de 4 transformateurs électriques à Ain Defla, Boumedfaâ, Zedine et El Abbadia.

En outre, huit (8) départs électriques ont été réalisés à Ain Defla, Arrib, Khemis Miliana, Ain Bouyahia et Tiberkanine pour un montant de 56 millions de DA, a-t-on noté.

Les services de la Sonelgaz d’Ain Defla ont également achevé l’installation de 14 transformateurs électriques et de 42 lignes, pour un réseau électrique de plus de 55 km de long, réalisé pour un coût de 507 millions de DA, selon le communiqué.

Par ailleurs, entre janvier et mai derniers, les services de la direction de distribution ont procédé à la maintenance de pas moins de 1.333 km de réseaux, dont 831 km de lignes de basse tension et 502 km de haute tension alors que 764 transformateurs électriques ont été contrôlés et aménagés afin de "sécuriser le réseau de distribution, renforcer ses points faibles et éviter d'éventuelles perturbations dans l'approvisionnement en énergie électrique durant l’été".

A noter que la direction de distribution a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour assurer un été sans coupures électriques durant la saison estivale à Ain Defla, à travers notamment le renforcement des équipes techniques au niveau des districts, de la direction et des agences commerciales pour pouvoir intervenir rapidement afin d'assurer la qualité et la continuité du service public", selon la même source.