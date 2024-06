Les participants à une journée d'étude sur la "Loi relative à la prévention des drogues et des psychotropes", organisée dimanche à Blida, ont plaidé pour la mise en place d'un mécanisme conjoint entre les secteurs de la justice et de la santé pour assurer le suivi du traitement des toxicomanes.

Les recommandations émises à l'issue de cette rencontre axée sur les dispositions de la Loi n 23-05 modifiant et complétant la loi n 04-18 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, ont insisté sur l’impératif de mise en place d’un mécanisme conjoint entre la justice et la santé au niveau local pour suivre le traitement des toxicomanes, d’autant plus que l'Algérie compte actuellement 46 centres intermédiaires de soins en addictologie (CISA).

Les intervenants, entre magistrats et médecins addictologues, ont également recommandé la mise en œuvre de l'engagement relatif à la création "dans les plus brefs délais" de quatre(4) centres régionaux dédiés au traitement des toxicomanes, au vu de la "hausse croissante" des cas de toxicomanie.

Le sous-directeur de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé, le Pr. Mohamed Chekali, a souligné, à ce titre, la situation géographique de l'Algérie qui en fait un "pays de transit" pour diverses drogues, notant que c’est aussi "un pays dont la jeunesse est ciblée au titre de guerres virtuelles". Un fait qui, selon lui, nécessite de réfléchir à la possibilité de création de centres dédiés au traitement des toxicomanes mineurs.

Le Pr. Chekali a aussi insisté sur l’impératif de multiplier les nouvelles formations en matière de traitement des addictions au profit des médecins généralistes, en coordination avec les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la mise à niveau de leurs connaissances en matière de traitement de la toxicomanie.

A noter l’organisation de cette rencontre par le ministère de la Justice en coordination avec le ministère de la Santé et en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, pour sensibiliser les magistrats sur leur rôle dans la mise en œuvre des mesures stipulées dans la loi relative à la lutte contre les drogues et les substances psychotropes modifiée en 2023.