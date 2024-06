Le coup d’envoi d’une caravane d’information et de sensibilisation consacrée à la sécurité routière et dédiée aux motocyclistes, a été donné à Bouhraoua quartier périphérique sur les hauteurs de la vallée du M’Zab (Ghardaïa), a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Initiée par la délégation nationale à la sécurité routière (DNSR) en collaboration avec les services de la wilaya de Ghardaïa, cette caravane médiatique vise en premier lieu à sensibiliser le grand public sur l'importance de la sécurité routière, les dangers des accidents de la route, leurs impacts à la fois économiques et sociaux, et sur la nécessité pour les usagers de la route d'adopter un comportement citoyen et responsable basé sur le respect de la vie, a souligné Ahmed Nait El Hocine délégué national à la sécurité routière.

Cette opération est une aubaine pour mettre le point sur l’ensemble des opérations de communication, de sensibilisation et d’éducation menées pour gagner le pari de l'amélioration des indicateurs de la sécurité routière, a-t-il précisé.

Et d’ajouter que le bilan des accidents et victimes des quatre premiers mois de l’année en cours, fait ressortir une augmentation inquiétante aussi bien du nombre d'accidents que des tués.

Le nombre total des accidents à l’échelle nationale durant les 04 premiers mois 2024 a été estimé à 8.769 accidents engendrant 1.177 morts et 11.659 blessés graves dont 43% des victimes sont des jeunes de moins de 29 ans, a rappelé M. Nait El Hocine précisant que 20 % des victimes de ces accidents sont des motocyclistes.

Le délégué national de la sécurité routière, s’est réjoui de l’adhésion de l’ensemble des partenaires à cette campagne de sensibilisation composée des membres de la société civile de la wilaya de Ghardaïa, des associations activant dans la sécurité routière qui cherchent à promouvoir une culture respectueuse du Code de la route, le port de casque, et le respect des piétons ainsi que les auto-écoles des wilayas de Ghardaïa et de Laghouat.

Pour les organisateurs, cette campagne vise à réaliser plusieurs objectifs dont l’incitation des différentes catégories de conducteurs notamment les motocyclistes à respecter le Code de la route et les consignes de sécurité routière.

Toujours dans l'objectif d'endiguer le fléau des accidents de la route, les services de contrôle routier de Ghardaïa sont activement mobilisés pour veiller à l'organisation de la circulation, tout en appelant les usagers au respect du Code de la route et au port de casque pour les motocyclistes.

Cette campagne qui a mobilisé tous les partenaires et les associations locaux a porté également sur des exposés théoriques et pratiques sur la sécurité routière et à travers des spots audio en langues arabe et amazighe diffusés par la radio régionale de Ghardaïa et El Meniaa, anime également dans ce cadre une série de tables-rondes sur la sécurité routière.

Une campagne similaire sera organisée dans la wilaya de Blida la semaine prochaine, selon les organisateurs.