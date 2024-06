Voir régulièrement son dentiste, se brosser les dents chaque jour et utiliser un fil dentaire : voici les recommandations des professionnels pour des dents en pleine santé !

Pour sensibiliser aux bons réflexes d'hygiène bucco-dentaire au quotidien, l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) et les laboratoires Pierre Fabre Oral Care ont réalisé une grande enquête en ligne auprès de 22 969 Français. En ressortent quelques pistes pour bien prendre soin de ses dents...

Primo, il est indispensable de rendre visite (au moins) une fois par an à son dentiste, notamment pour dépister de manière précoce certaines athologies (caries, gingivites...). En France, 46 % des hommes n'ont pas vu leur dentiste depuis au moins un an ! Par ailleurs, 27 % des sondés se déclarent « en bonne santé dentaire » alors qu'ils n'ont pas vu de dentiste depuis plus d'une année...

Deuzio, ça doit devenir un réflexe : il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour durant 2 minutes, ce que 26 % des Français ne font pas. Là encore, les mauvais élèves, ce sont ces messieurs : ils sont 35 % à reconnaître « se brosser les dents une seule fois par jour » voire « pas tous les jours »...

LE CURE-DENTS, ON L'OUBLIE !

Tertio, ne pas oublier le nettoyage interdentaire : le brossage des dents permet de nettoyer uniquement 60 % de la surface des dents. Pour éliminer la plaque dentaire restante, il est indispensable d'utiliser un fil dentaire (ou une brossette) au moins 1 fois par jour, ce que 13 % des Français seulement font - car 3 Français sur 4 pensent que la brosse à dents suffit !

À noter : en cas de « bourrage alimentaire » (comprendre : lorsqu'un aliment est coincé entre deux dents), pas question d'utiliser un cure-dents, comme le fait 1 Français sur 2. En effet, celui-ci favorise le risque de blessures de la gencive et de la joue ainsi que le risque d'infection. Mieux vaut faire confiance au fil dentaire...

Une mauvaise santé bucco-dentaire peut favoriser les carences alimentaires

Que vous soyez âgé ou non, faites attention à vos dents, à vos gencives, à votre salive. Une étude souligne qu'avoir une mauvaise santé bucco-dentaire pourrait engendrer des carences. On le voit principalement chez les personnes âgées, les dents se détériorent, tombent pour certaines, les gencives sont plus sensibles... Et de fait, on évite de consommer certains aliments compliqués à mastiquer, trop collants ou croquants. La conséquence ? Un risque de carences.

Cela ne s'applique pas qu'aux aînés ! Mais à toute personne qui aurait une santé bucco-dentaire défaillante. Une étude menée par le Centre des Sciences du goût et de l'alimentation s'est penchée sur la question de ces carences et cherche un moyen de les éviter. Des tests ont été menés sur des personnes âgées avec une dentition en plus ou moins bon état. Les chercheurs ont remarqué que lorsque l'on perd ses dents, même avec un dentier partiel, les aliments sont moins bien réduits en particules. Donc moins faciles à digérer, d'une part, et d'autre part, les nutriments (qui commencent à être ingérés pendant la mastication), sont moins bien assimilés.

LA SALIVE ET LES DENTS ONT UN RÔLE DIRECT SUR L'ÉQUILIBRE NUTRITIF

Autre problématique des personnes âgées : un manque de salive. Dans l'étude, les scientifiques pointent une diminution de 38% chez les seniors de plus de 70 ans par rapport à la tranche d'âge des 22-55 ans. Cela peut être la conséquence de certains médicaments ou simplement du vieillissement. Or, la salive, tout comme les dents, joue un rôle prépondérant dans la nutrition. Elle permet de donner du plaisir en mangeant et d'agglomérer les particules mâchées en un bol alimentaire. Elle est aussi un facilitateur de digestion car elle contient du bicarbonate. Lorsqu'elle se fait plus rare, on observe une baisse d'appétit, et des apports alimentaires déséquilibrés.

Ce qu'explique cette étude concerne en particulier les personnes âgées, mais peut être appliqué aux personnes avec une mauvaise santé bucco-dentaire en général, impliquant une perte de dents importante, des douleurs buccales, un manque de salive. Les aliments ne sont plus perçus de la même manière, n'ont plus tout à fait le même goût, sont plus compliqués à mâcher et à avaler.

Tout cela explique en quoi la santé bucco-dentaire, apparemment peu liée aux questions de nutrition, est en réalité essentielle pour éviter les carences. L'objectif de cette enquête est à la fois de rappeler que les rendez-vous réguliers chez le dentiste sont importants, mais aussi de réfléchir à mettre en place des recettes adaptées aux personnes souffrant de problèmes bucco-dentaires.

Se brosser les dents 3 fois par jour est bon pour le cœur

Se brosser les dents au moins trois fois par jour réduirait le risque d'insuffisance cardiaque de plus de 10 % selon les chercheurs coréens.

Des chercheurs de l'université de Séoul, en Corée du sud, ont examiné le lien entre hygiène buccale et problèmes cardiaques en suivant pendant 10 ans 161 000 personnes âgées de 40 à 79 ans, sans antécédents de fibrillation auriculaire ni d'insuffisance cardiaque. Ils se sont aperçus qu'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et se brosser les dents trois fois par jour réduisait le risque d'insuffisance cardiaque de 12%. "Des recherches antérieures suggéraient qu'une mauvaise hygiène buccale entraîne la présence de bactéries dans le sang, provoquant une inflammation du corps.

Cette inflammation augmente les risques de fibrillation auriculaire (rythme cardiaque irrégulier) et d'insuffisance cardiaque (la capacité du cœur à pomper du sang ou à se détendre et à se remplir de sang est altérée)" explique la Fédération européenne de cardiologie, qui a relayé cette étude. "Une explication est que le brossage fréquent des dents réduit les bactéries dans le biofilm sous-gingival(les bactéries qui vivent dans la poche entre les dents et les gencives), empêchant ainsi leur passage dans le sang". Cette étude étant limitée à un seul pays, il est encore tôt pour recommander le brossage des dents comme stratégie de prévention des maladies cardiovasculaires. A l'heure actuelle, l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) recommande 2 brossages par jour matin et soir pendant 2 mn avec un dentifrice fluoré.