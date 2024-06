Vingt-six (26) postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 7 septembre ont

retiré les formulaires de souscription de signatures individuelles, a annoncé dimanche à Alger, le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

M. Charfi qui intervenait lors d'une conférence de presse au siège de l'ANIE au Palais des Nations (Club des Pins-Alger), a indiqué que "depuis le lancement de l'opération de retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles, en prévision de la Présidentielle du 7 septembre, suite à la convocation du corps électoral par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "26 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle ont retiré leurs quotas de formulaires, dont le nombre a atteint les 2,5 millions".

"L'opération de dépôt des dossiers de candidature par les postulants, au niveau des 4.903 points de certification répartis sur tout le territoire national, se poursuivra jusqu'à expiration des délais légaux, dont la date butoir a été fixée au 18 juillet à minuit", a-t-il précisé.

"L'examen des dossiers par l'ANIE se poursuivra jusqu'au 27 juillet, date à laquelle sera annoncée la liste définitive des candidats à cette importante échéance.

Passée cette date, les listes seront soumises à la Cours constitutionnelle qui se prononcera sur les candidats, le 3 août", a-t-il ajouté. S'agissant de l'opération de révision des listes électorales en cours, M. Charfi a précisé que "le nombre des nouveaux inscrits a atteint 229.401, avec 155.858 radiés, dont 51.324 pour cause de décès".

Répondant aux questions de journalistes, M. Charfi a affirmé que l'ANIE "a pris en charge des préoccupations soulevés par certains postulants, par rapport aux délais serrés de l'opération de certification des formulaires de souscription de signatures qui a coïncidé avec la période d'examens et les fêtes de Aid El Adha", soulignant que l'ANIE "a allongé le temps dédié à cette opération et réaménagé les horaires de travail qui iront désormais jusqu'à 22:00, en incluant les vendredis".

Le parti Sawt Echaâb appelle le président de la République à briguer un deuxième mandat

Le parti Sawt Echaâb a appelé, samedi à Alger, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à se porter candidat à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain pour conforter la stabilité politique et socioéconomique du pays.

Le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, a précisé, au terme de la session du Conseil national de la formation politique, que l'appel lancé au président de la République à briguer un deuxième mandat "vise à lui permettre de parachever son bilan positif au titre de ses 54 engagements et à conforter la stabilité politique, socioéconomique et sécuritaire du pays". Cette décision traduit "notre adhésion à la démarche visant à faire prévaloir les intérêts supérieurs de la nation en vue de préserver la sécurité de notre pays et de le protéger contre les campagnes hostiles de déstabilisation qui le ciblent", a ajouté le premier responsable du parti.

A cette occasion, M. Osmani a invité les citoyens à "participer massivement à la prochaine Présidentielle" et à "exprimer leur volonté librement et avec responsabilité pour faire de cette élection un rendez-vous démocratique permettant de confronter les programmes et de hisser le discours politique à la hauteur des aspirations du peuple algérien".