Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a averti que près de 52.000 enfants de moins de cinq ans risquent de tomber dans les griffes d'une émaciation sévère en Zambie, la forme la plus grave de malnutrition, au cours des douze prochains mois si des mesures préventives urgentes ne sont pas prises.

Selon l'agence onusienne, cette évaluation intervient à un moment où la Zambie souffre d'une sécheresse prolongée, en particulier dans les provinces de l'ouest, du sud, du centre et du nord-ouest.

Quatre régions sur dix de la Zambie sont particulièrement exposées au risque de malnutrition car de nombreuses familles sont confrontées à la faim, d'après la même source.

A cet effet, l'UNICEF a appelé à "une action immédiate pour assurer la distribution de nourriture et d'argent aux mères et aux enfants, élargir l'accès aux soins de santé et améliorer les services de santé et d'assainissement".

La Zambie a officiellement classé la sécheresse à laquelle elle est confrontée comme une "catastrophe nationale" qui a détruit le secteur agricole.

Et le président zambien Hakainde Hichilema a déclaré récemment que le secteur agricole avait été dévasté par le manque de précipitations et que la Zambie n'avait pas vu de pluie depuis des semaines.