Le président international de l'ONG Médecins sans frontières (MSF), Christos Christou, a déclaré que le Soudan a besoin de toute urgence d'une réponse humanitaire à grande échelle, d'un accès humanitaire sûr à toutes les régions du pays et du plein respect du droit humanitaire international.

Dans une lettre ouverte sur le Soudan publiée samedi, le président de MSF a aussi appelé à "la protection et à l'assistance urgentes des civils" soudanais alors que la pays fait face depuis le 15 avril 2023 à un conflit armé opposant l'armée soudanaise aux les Forces de soutien rapide (FSR).

De plus, environ 756.000 personnes au Soudan pourraient être confrontées à une pénurie alimentaire catastrophique d'ici septembre prochain, selon les prévisions préliminaires des agences de l'ONU et des groupes de secours visant à déterminer si la famine sera officiellement déclarée. Et le 19 juin, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a mis en garde contre l'aggravation de la crise au Soudan, dans un contexte d'escalade significative des taux de faim et des prix. Selon un rapport publié récemment par les Nations unies, les répercussions de la crise au Soudan s'accentuaient dans les pays voisins.

Parmi les plus de deux millions de personnes déplacées à cause de la guerre qui vivent hors des frontières du Soudan, plus de la moitié sont réfugiés au Tchad et au Soudan du Sud, deux pays souffrant déjà de taux de faim élevés. Avec l'arrivée de la saison des pluies et son prolongement dans la région jusqu'en août, les routes se transforment en chemins boueux, ce qui complique l'acheminement de l'aide humanitaire et augmente le risque d'insécurité alimentaire.