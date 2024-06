Une plateforme numérique interactive a été lancée, dimanche à Alger, par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), avec pour mission de faciliter les échanges entre les investisseurs algériens et étrangers dans le cadre des conseils d'affaires mixtes.

Le lancement de la "Plateforme numérique de l'investisseur" est intervenu lors d'un séminaire sur "le rôle des conseils d'affaires dans la dynamisation de la diplomatie économique", organisé par les ministère du Commerce et de la Promotion des exportations en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

La plateforme, qui a été officiellement mise en service dimanche via le lien https://invest.gov.dz, regroupe tous les détails pour faciliter la communication et l'établissement de liens entre les hommes d'affaires algériens et étrangers, en plus de permettre aux personnes intéressées d'ouvrir des comptes afin d'obtenir toutes les informations sur ces conseils pour les rejoindre, selon les explications fournies à cette occasion. La plateforme numérique permettra de faciliter l'accès des investisseurs étrangers au marché algérien, en contribuant par exemple à faciliter la demande et l'obtention de visas sans passer par les étapes classiques.

Le lancement de cette plateforme représente une nouvelle étape vers la généralisation de la numérisation, à laquelle le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, n'a eu de cesse d'appeler.

Le forum a été ouvert sous la supervision du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, en présence du Directeur général des Douanes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche, du président du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, de la présidente du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rabia Kherfi et de représentants d'organisations professionnelles.