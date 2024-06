La sélection algérienne d'athlétisme seniors (messieurs et dames) a remporté trois médailles (2 or et 1 en argent) lors de la deuxième journée des championnats d'Afrique (seniors) qui se déroulent à Douala au Cameroun (21-26 juin).

La première médaille d'or du rendez-vous africain a été l'œuvre de Zahra Tatar après avoir terminé en tête du concours du lancer du marteau féminin.

De son côté, le décathlonien Larbi Bourrada (36 ans) a remporté la médaille d'or du concours, soit le sixième titre de champion d'Afrique après ceux d'Addis-Abeba (2008/7574 pts), Nairobi (2010/8148 pts), Marrakech (2014/8311 pts), Nigeria (2018/8099 pts) et Saint-Pierre à Maurice (2022/7776 pts).

Dans le même concours, son coéquipier Chérif Boudoumi a pris la médaille d'argent, au moment où leur compatriote Abdennour Bendjemaâ s'est vu précocement éliminé dans le 400 mètres, après avoir terminé 7e de sa série, avec un chrono de 46 secondes et 61 centièmes.

Cette deuxième journée de compétition a vu également la qualification de Louaï Lamraoui en finale du saut en longueur masculin, après avoir réussi un bond à 7 mètres et 34 centimètres pendant les séries.

L'Algérie participe à cette 23e édition des championnats d'Afrique seniors d'athlétisme (21-26 juin) avec un total de 20 athlètes (15 messieurs et 5 dames).

L'Algérienne Zahra Tatar en or au lancer du marteau

L'athlète du CR Belouizdad Zahra Tatar a offert à l'Algérie sa première médaille d'or aux championnats d'Afrique (seniors) actuellement en cours à Douala (Cameroun), après avoir terminé en tête du concours du lancer du marteau féminin.

Cette deuxième journée de compétition a vu également la qualification de Louaï Lamraoui en finale du saut en longueur masculin, après avoir réussi un bond à 7 mètres et 34 centimètres pendant les séries.

De leur côté, les décathloniens Chérif Boudoumi et Larbi Bourrada ont occupé respectivement les deuxième et quatrième places dans le classement provisoire de ce concours, au moment où leur compatriote Abdennour Bendjemaâ s'est vu précocement éliminé dans le 400 mètres, après avoir terminé quatrième de sa série, avec un chrono de 46 secondes et 74 centièmes.

L'Algérie participe à cette 23e édition des championnats d'Afrique seniors d'athlétisme (21-26 juin) avec un total de 20 athlètes (15 messieurs et 5 dames). Initialement, le nombre devait être de 21 représentants, mais le triple sauteur Yasser Mohamed Tahar Triki a décidé de se retirer au tout dernier moment, et se préserver pour les Jeux Olympiques de Paris-2024.

Ce qui était également le cas pour les demi-fondistes Djamel Sedjati, Slimane Moula et Mohamed Ali Gouaned, ayant préféré éviter tout risque de blessure à désormais quelques semaines du coup d'envoi de ces JO.