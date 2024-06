Les reventes de logements ont de nouveau reculé en mai aux Etats-Unis, moins qu'attendu cependant, alors que les prix continuent de grimper et ont battu un nouveau record, selon les chiffres publiés vendredi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

En mai, 4,11 millions de maisons et appartements ont changé de propriétaires, en rythme annualisé - une projection des ventes sur l'année à ce rythme. Cela représente une baisse de 0,7% par rapport à avril.

La baisse est moins forte qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur 4,08 millions, selon le consensus de MarketWatch.

Le prix médian des biens vendus en mai atteint 419.300 dollars, le plus haut jamais enregistré, et supérieur de 5,8% à celui d'il y a un an. "Les prix des logements atteignent de nouveaux sommets, créant un fossé plus large entre ceux qui possèdent des propriétés et ceux qui souhaitent être acheteurs pour la première fois", a commenté Lawrence Yun, chef économiste de la NAR.

"Le remboursement du prêt immobilier d'une maison classique aujourd'hui est plus du double de celui des maisons achetées avant 2020", a-t-il ajouté.

Les taux d'intérêt des prêts immobiliers, qui étaient supérieurs à 7% en avril et mai pour un prêt à taux fixe sur 30 ans, le plus courant, sont depuis début juin repassés sous cette barre, et baissent lentement, selon les données de l'agence de refinancement Freddie Mac.

Il y avait cependant davantage de biens en vente le mois dernier, ce qui devrait contribuer "à stimuler les ventes de logements et à maîtriser la hausse des prix des logements dans les mois à venir", a précisé Lawrence Yun. Le nombre de biens en vente sur le marché était en effet supérieur de 6,7% par rapport à avril, et même de 18,5% par rapport à mai 2023, pour atteindre 1,28 million. Cela représente 3,7 mois de ventes au rythme actuel.

"L'augmentation de l'offre de logements est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui souhaitent voir plus de propriétés avant de prendre une décision d'achat", a encore salué Lawrence Yun.