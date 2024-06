Une convention-cadre de coopération a été signée, dimanche à Alger, entre l'Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) en vue de renforcer les connaissances des opérateurs économiques en matière de politique extérieure du pays afin qu'ils puissent contribuer efficacement au développement de la diplomatie économique.

Le document a été signé par le Directeur général de la CACI, Hocine Zaoui, et la Directrice générale de l'IDRI, Fatima Remili, sous l'égide du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, en marge du séminaire sur "Le rôle des conseils d'affaires dans la dynamisation de la diplomatie économique", organisé par le ministère du Commerce, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères.

M. Attaf s'est félicité de la signature de cette convention, qu'il a qualifiée de "pas important vers le renforcement de la coordination et l'amélioration de notre performance collective, au service d'un seul et même objectif : le développement de notre économie nationale".

M. Zitouni a souligné, de son côté, que cette convention visait à "renforcer les connaissances des opérateurs économiques en matière de politique extérieure au service de la diplomatie économique".

Le séminaire a été ouvert sous la présidence de MM. Zitouni et Attaf, en présence du Directeur général des Douanes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche, du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, de la présidente du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Rabéa Kharfi, ainsi que de représentants d'organisations professionnelles.