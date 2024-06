Les éléments de la brigade de lutte contre les grands crimes, relevant de la Sûreté de Ouargla ont arrêté, la semaine dernière, une femme responsable de l'enlèvement d'un nourrisson de sexe féminin au niveau de l'Hôpital "Mère-Enfant" de Ouargla et ses acolytes, a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). "La brigade de lutte contre les grands crimes, relevant de la sûreté de Ouargla ont arrêté, la semaine dernière en peu de temps, la ravisseuse d'un nourrisson de sexe féminin au niveau de l'Hôpital +Mère-Enfant+ de Ouargla", précise le communiqué.

L'affaire remonte "au signalement par l'Administration de l'Hôpital de l'enlèvement, le 15 juin, d'un nourrisson de sexe féminin dans des circonstances mystérieuses", précise la même source. En plus d'élucider cette affaire, l'enquête a permis "d'identifier et d'arrêter la mise en cause à son domicile et ses 9 acolytes, dont sa principale complice dans cette opération d'enlèvement" et de "rendre le bébé à ses parents".

Les prévenus ont été présentés devant le parquet territorialement compétent pour enlèvement d'un bébé et mise en danger de sa vie et de son intégrité physique, dans le cadre d'un groupe criminel organisé", selon la même source.