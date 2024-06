Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,

M. Abdelmadjid Tebboune, préside, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée

à un projet de loi relatif à la protection des personnes à besoins spécifiques et à des exposés se rapportant à plusieurs secteurs, indique un communiqué de la Présidence de la République. "Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif à la protection des personnes à besoins spécifiques et à des exposés, notamment sur le projet d'interconnexion des réseaux électriques du nord et du sud du pays, la campagne moisson-battage de la saison 2024, le suivi de la réalisation de centres de stockage des céréales et les mesures prises pour la modernisation des systèmes de paiement électronique et mobile", lit-on dans le communiqué de la Présidence de la République.