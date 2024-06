Les jeunes coureurs des clubs Kounouz Bahia d'Oran et Amel d’El Malah d’Ain Témouchent se sont distingués lors de le course cycliste régionale minimes cadets filles et garçons, disputée samedi dans la commune de Hammam Bouhadjar (Ain Témouchent).

Chez les cadets qui ont concouru sur une distance de 54 kilomètres, la victoire est revenue au coureur Selam Mohamed Amine de l’Amel d’El Malah, qui a dominé l’épreuve devant Cherifi Haitem du club Affak Hammam Bouhadjar et Bouhadjar Sid Ahmed de Hammam Bouhadjar. La course des cadettes sur une distance de 50 kilomètres a été remportée par Nourhane Bechelaghem du club Kounouz Bahia d’Oran devant Haddad Inès de la protection civile de Saida et Hamou Sirine de Kounouz Bahia d’Oran.

Chez les minimes, qui ont parcouru la distance 38 kms, la première place est revenue à Moufak Walid de la formation Kounouz Bahia Oran suivi par Abdelaziz Benkerma du club affak Hammam Bouhadjar et Bouyakour Azzedine du Amel d’El Malah.

En minimes filles qui ont parcouru la distance de 30 kilomètres, la victoire est revenue à la sociétaire du club de la protection civile de Saïda, Nourhane Baraket, devant Douâa Harchaoui du club Amel El Malah. Organisée par la ligue de cyclisme d Ain Témouchent en collaboration avec la fédération Algérienne de cyclisme, cette compétition a enregistré la participation de plus de 70 jeunes coureurs minimes cadets représentant six ligues de wilayas de l’Ouest de pays.

Elle a été qualifiée d’un bon niveau technique par les organisateurs. A l'issue de cette phase régionale, les quinze premiers de chaque catégorie se sont qualifiés pour la phase finale du championnat d'Algérie minimes et cadets, prévue le 13 juillet prochain à Jijel. La clôture de cet événement sportif a été marquée par une cérémonie de remise de prix et de cadeaux aux lauréats, en présence de représentants de la direction de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d’Ain Témouchent, ainsi que d’anciens cyclistes de la région.