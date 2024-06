Le M Bordj Bou Arreridj a été sacré champion d'Algérie de handball 2024, à l'issue de la septième et dernière journée des play-off de l'Excellence messieurs, disputée samedi à la salle Harcha-Hacène d'Alger.

Sacrée pour la première fois de son histoire, la formation de M Bordj Bou Arreridj (13 pts) termine en tête du classement des Play-off avec un bilan de six victoire et un nul, devant l'O. El Oued et la JSE Skikda avec (11 points).

Les handballeurs du MBBA succèdent au palmarès de la compétition à l'ES Aïn Touta, double détenteur du trophée en 2022 et 2023.

Résultats partiels et classement à l'issue des matchs de la septième et dernière journée des play-off du Championnat d'Algérie de handball, Excellence messieurs, disputés samedi à la salle Harcha-Hacène d'Alger.

7e et dernière journée :

JSE Skikda - ES Aïn Touta 28-27

MC Oued Tlélat - O. El-Oued 24-26

M Bordj Bou Arreridj - CRB Mila 47-16

Classement : Pts J

1. M Bordj Bou Arreridj 13 7

2. O. El-Oued 11 7

--. JSE Skikda 11 7

4. ES Ain Touta 8 7

5. CR Bordj Bou Arreridj 4 6

--. HBC El-Biar 4 6

7. MC Oued Tlélat 2 7

8. CRB Mila 1 7

Déja jouées / Vendredi (6e journée) :

O. El-Oued - JSE Skikda 21-21

ES Aïn Touta - M Bordj Bou Arreridj 24-25

HBC El-Biar - MC Oued Tlélat 33-28

CRB Mila - CR Bordj Bou Arreridj 26-38.

Le palmarès après le sacre du M Bordj Bou Arreridj

Palmarès du Championnat d'Algérie de handball, après le sacre du M Bordj Bordj Bou Arreridj à l'issue du troisième et dernier tournoi des play-off de l'Excellence messieurs, disputés vendredi et samedi à la salle Harcha-Hacène d'Alger.

1963: SEPS Oran

1964: SEPS Oran

1965: MC Saïda

1966: JSM Skikda

1967: MC Saïda

1968: USM Annaba

1969: CR Belcourt

1970: CSS Alger

1971: CSS Kouba

1972: NAR Alger

1973: NADIT

1974: NADIT

1975: NADIT

1976: CS DNC Alger

1977: CS DNC Alger

1978: NADIT

1979: DNC Alger

1980: DNC Alger

1981: NADIT

1982: MC Alger

1983: MC Oran

1984: MC Alger

1985: NADIT

1986: ERC Alger

1987: MC Alger

1988: MC Alger

1989: MC Alger

1990: MC Alger

1991: MC Alger

1992: MC Alger

1993: MC Oran

1994: MC Alger

1995: MC Alger

1996: ERC Alger

1997: MC Alger

1998: MC Alger

1999: MC Alger

2000: MC Alger

2001: MC Alger

2002: MC Alger

2003: MC Alger

2004: US Biskra

2005: MC Alger

2006: MC Alger

2007: MC Alger

2008: MC Alger

2009: GS Pétroliers

2010: GS Pétroliers

2011: GS Pétroliers

2012: non joué

2013: GS Pétroliers

2014: GS Pétroliers

2015: JSE Skikda

2016: GS Pétroliers

2017: GS Pétroliers

2018: GS Pétroliers

2019: CRB Bou Arréridj

2020: non joué

2021: non joué

2022: ES Ain Touta

2023: ES Ain Touta

2024: M Bordj Bou Arreridj.