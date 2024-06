Une cérémonie de sortie de huit promotions pour l’année 2023-2024, s'est déroulée dimanche à l’Ecole d’application de santé militaire "chahid Dr Yahia Farès" de Sidi Bel- Abbès, relevant de la deuxième région militaire (2e RM), présidée par le directeur central des services de santé militaire au ministère de la Défense nationale (MDN), le général-major Mhamed Bachir Souid.

Il s’agit de la 13e promotion des officiers session de perfectionnement, de la 12e promotion d’officiers session d’application, de la 4e promotion de formation commune de base des élèves officiers d’active, de la 31e promotion de sous-officiers d’active stagiaires pour l’obtention de la capacité militaire professionnelle 2e degré spécialité infirmier et de la 2e promotion de sous-officiers d’active pour obtenir la capacité militaire professionnelle 2e degré spécialité administration de la santé.

Il s'agit également de la 33e promotion des sous-officiers d’active pour l’obtention de la capacité militaire professionnelle premier degré spécialité infirmier, de la 22e promotion pour sous-officiers d’active stagiaires pour l’obtention de la capacité militaire professionnelle premier degré spécialité administration de la santé et de la 1e promotion pour l’obtention de la capacité militaire professionnelle 2e degré, spécialité assistant-infirmier de santé militaire en soins généraux.

Dans une allocution pour la circonstance, le commandant de l’Ecole, le colonel Farid Chella a mis en exergue les grands axes de formation et de connaissances scientifiques et militaires dispensées aux stagiaires par des enseignants compétents et des instructeurs qualifiés leur permettant d’assumer leurs nobles missions avec professionnalisme et discipline en respectant les lois, les règlements, les valeurs de patriotisme et les principes de l’humanisme.

Lors de la cérémonie, les promotions sortantes ont présenté des exhibitions en kuksool et arts martiaux reflétant leur niveau d’instruction et la bonne préparation, ainsi qu’une parade militaire dans un tableau illustrant une parfaite organisation et coordination en harmonie complète.

En outre, l’assistance a visité les ateliers de formation dans le domaine de la santé opérationnelle et un autre dédié aux équipements et matériel militaire, en plus de la projection d’un reportage sur les activités de cet établissement militaire de formation durant l'année universitaire 2023/2024.

La cérémonie s'est achevée en honorant la famille du défunt moudjahid "Balassel Mokhtar", dont les promotions sortantes portent le nom.

Né le 18 avril 1938 dans la ville de Sidi Bel-Abbès, Belassel Mokhtar a rejoint les rangs de l'Organisation civile du Front de libération nationale en 1955 jusqu'en mars 1957.

Comme membre de l'Armée de libération nationale, il occupa plusieurs postes et atteint le grade de lieutenant. Il fut nommé membre du commandement de la zone 3 de la wilaya V historique jusqu'à l'indépendance. Il décéda le 15 décembre 2014 à Sidi Bel-Abbès.