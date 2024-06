Pas moins de 69 % des bâtiments scolaires abritant des personnes déplacées dans la bande de Ghaza ont été bombardés, a indiqué dimanche l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

"69 % des bâtiments scolaires où les familles déplacées cherchaient refuge ont été directement touchés ou endommagés", souligne l'UNRWA dans un poste publié sur la plateforme X.

Dans ce contexte, l'office onusien a indiqué que "ce mépris flagrant du droit humanitaire doit cesser", réitérant une nouvelle fois son appel à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Ghaza.

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi samedi à 37.551 martyrs et 85.911 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué les autorités palestiniennes de la santé.

Cisjordanie occupée: au moins 20 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes

Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de samedi à dimanche, au moins 20 Palestiniens, dont des enfants, un étudiant et d'anciens prisonniers, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats d'El Khalil, Naplouse, Ramallah, Qalqilya, Ariha et Tobas et ont été accompagnées d'abus, de passages à tabac et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus d'actes de sabotages et de destruction des maisons des Palestiniens, souligne le communiqué.

Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, s'est élevé à 9.345, précise la même source, notant que ce total comprend ceux qui ont été arrêtés à leur domicile, aux postes de contrôle militaires ainsi que ceux qui ont été contraints de se rendre sous la pression et ceux qui ont été retenus en otage.

Al Qods Occupée : plusieurs blessés lors d'affrontements avec l'armée sioniste

Plusieurs Palestiniens ont été blessés samedi soir par des tirs de soldats sionistes dans la ville d'Al-Ram, au nord d'Al Qods occupée, rapporte dimanche l'agence Wafa.

Des ambulances ont transporté six blessés par balles, la plupart dans les parties inférieures de la ville, après que ''des soldats sionistes stationnés près du mur de l'apartheid ont ouvert le feu'' sur des Palestiniens sous prétexte qu'ils tentaient d'entrer dans la ville d'Al Qods occupée, précise Wafa, citant des sources locales.

Les forces d'occupation sionistes ont également arrêté un certain nombre de Palestiniens et tiré des bombes à gaz toxique et des bombes assourdissantes sur des maisons proches du mur de l'apartheid, ajoute l'agence.

Par ailleurs, au sud de la Cisjordanie occupée, des dizaines de Palestiniens ont été blessés dans la nuit de samedi lors d'affrontements qui ont éclaté avec les forces d'occupation sionistes, au sud-est de Beit Lehm.

Les forces sionistes d'occupation ont pris d'assaut cette ville et pris position sur de nombreux quartiers, provoquant des affrontements avec les Palestiniens, explique encore Wafa, qui précise qu'au cours de ces affrontements, l'armée d'occupation sioniste a tiré par balles et lancé des gaz toxiques et lacrymogènes contre les manifestants Palestiniens, les blessés ayant été soignés sur place.

A Jéricho, en Cisjordanie occupée, les forces d'occupation sionistes ont d'autre part pris d'assaut le camp d'Ain Sultan et tiré à balles réelles sur les manifestants Palestiniens, rapporte encore l'agence Wafa.