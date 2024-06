Au moins 800.000 élèves de différents niveaux d'enseignement dans la bande de Ghaza ont été privés de leur droit à la scolarité cette année, en raison de l'agression génocidaire sioniste en cours depuis le 7 octobre 2023, a fait savoir, dimanche, le Bureau des médias de l'enclave palestinienne.

Citant un communiqué du ministère de l'Education, le bureau des médias de Ghaza a fait savoir que "quelque 40.000 lycéens de diverses filières ne pourront pas participer à la session des examens du lycée de cette année, ce qui représente une violation sans précédent qui menace leur avenir et compromet leurs chances de s'inscrire dans les universités et collèges locaux et internationaux".

Samedi matin, 50. 000 élèves se sont rendus dans les salles d'examen de fin d'études secondaires en Cisjordanie et dans les écoles palestiniennes à l'étranger, tandis que l'attaque sioniste empêchait les élèves de Ghaza de passer les épreuves.

Le bureau des médias de Gaza a, en outre, déclaré que "85% des établissements d'enseignement sont hors service à cause des attaques directes et délibérées, ce qui pose un défi important aux efforts visant à reprendre le processus éducatif après la fin de l'agression sioniste.