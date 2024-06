Le nombre de pèlerins tunisiens décédés aux lieux Saints lors de l'actuelle saison du Hadj, est passé de 49 à 53 décès, a indiqué le ministère tunisien des Affaires étrangères.

"La délégation tunisienne se base, principalement, sur des informations officielles émanant des autorités saoudiennes compétentes", a commenté le ministère dans un communiqué.

Le Consulat général de Tunisie à Djeddah "poursuit ses efforts de coordination et de suivi permanent de la situation des pèlerins tunisiens, notamment avec le contact direct avec l'ambassade de Tunisie à Riyad outre la mission médicale tunisienne et la Société des services nationaux et des résidences".

Dans un précédent bilan le ministère a fait état de 23 morts. La raison principale de la majorité des décès enregistrés parmi les pèlerins est la chaleur caniculaire caractérisant les Lieux saints cette année, selon le autorités saoudiennes .