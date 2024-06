"Le droit syndical à la lumière des normes nationales et internationales" était le thème d'une Conférence nationale organisée, samedi à Alger, par le Conseil national des enseignants du Supérieur (CNES).

Cette conférence, qui se déroule sur deux jours, porte sur la formation des cadres syndicaux du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique concernant les lois relatives à l'action syndicale, notamment la loi N 23-02 du 25 avril 2023, relative à l'exercice du droit syndical.

Intervenant à cette occasion, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Seghour, s'est félicité du choix du thème de cette conférence à même de contribuer à promouvoir l'activité syndicale et l'ériger en "force de proposition", étant "un partenaire social qui contribue à l'édification du secteur".

De son côté, le Directeur général de l'Université de la formation continue (UFC), Yahia Djaafri, a souligné que cette rencontre devrait "contribuer à appuyer le processus pédagogique et administratif au sein des établissements du secteur", appelant à "poursuivre le travail conjoint pour une université créative et active dans son milieu, mais aussi positivement réceptive et réactive".

De son côté, le secrétaire général du Syndicat national autonome des personnels de l'administration Publique (SNAPAP), Belkacem Felfoul, a souligné l'importance des initiatives et programmes de formation visant "à valoriser les compétences et expertises des cadres syndicaux et à leur inculquer la culture syndicale requise", incitant ces derniers "à veiller à l'application des lois et législations inhérentes à la pratique syndicale pour promouvoir le dialogue et la concertation, en tant que base de toute activité syndicale".

Il a insisté, en outre, sur la nécessité "d'être à la hauteur de la confiance des travailleurs, de défendre leurs droits et de bien les représenter, d'autant que l'action syndicale s'appuie sur la protection du travailleur et la défense de ses droits".

Le président du CNES, Rachid Dahmani, a salué "les efforts déployés par les syndicalistes pour renforcer l'action syndicale et défendre les droits des travailleurs dans le cadre des normes nationales et internationales", lesquels "ont permis d'améliorer les conditions de travail et d'élever le niveau de conscience à l'égard des droits des travailleurs".